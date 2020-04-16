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Park halindeyken kaymaya başlayan araç marketin buzdolabına çarparak durabildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halinde vitesi boşalan ve yokuş aşağıya yaklaşık 15 metre kayan otomobil, marketin dışında bulunan içecek dolabına çarparak durabildi.

16.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:10
Park halindeyken kaymaya başlayan araç marketin buzdolabına çarparak durabildi
Sakarya 'nın Karasu ilçesinde park halinde vitesi boşalan ve yokuş aşağıya yaklaşık 15 metre kayan otomobil, marketin dışında bulunan içecek dolabına çarparak durabildi. O sırada cadde üzerinde araç ve insanın bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlginç kaza, saat 18.03 sıralarında Karasu ilçesi Mevlana Caddesi ile Eski Hastane Caddesi'nin bitiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Adapazarı Caddesi üzerinde sürücüsü tarafından park edilen 54 ABT 527 plakalı otomobil, vitesinin boşalması sonucunda bir anda yokuş aşağıya kaymaya başladı. Yaklaşık 15 metre kayan araç, yokuşun sonunda bulunan marketin giriş kısmındaki içecek dolabına çarparak durabildi. Şans eseri yaralanın olmadığı kazada marketin dolabında maddi hasar meydana geldi.

"Cana geleceğine mala gelsin problem yok"

Kaza anını anlatan market sahibi Aziz Çabuk, "Bayırın hemen inişinde bulunuyor bizim marketimiz. Arkadaş bayırda aracını park ediyor, iniyor araçtan ve araç vitesten atarak bayırdan aşağıya doğru yaklaşık 15 metre kayarak içecek dolabına çarpıyor. Dolapta ve ürünlerde hasar oluştu ama önemli değil, cana geleceğine mala gelsin hiç sorun yok. Arkadaş daha sonrasında geldi marketimize herhangi bir sıkıntı ve problem yok" dedi.

Kaza anı kamerada

Yaralananın olmadığı ve maddi hasarın yaşandığı kaza anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vitesi boşalan aracın yokuş aşağıya kayma anı ve içecek dolabına çarpma anı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle dolapta oluşan hasar ve içeceklerin yerlere dökülmesi ile kaza sonrasında ise çevredeki vatandaşların şaşkınlıkları görüntüye yansıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Karasu, Güncel
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