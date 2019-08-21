Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ndeki olay, sabah saatlerindemeydana geldi.

Komşu esnaf arasında dükkan önüne araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede 20 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopayla saldırıp, taş attığı kavgayı tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis memuru engellemek istedi. Ancak polis memuru, başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekiplerinin, güçlükle ayırdığı kavgada polis memurunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.