Haberler» 3. Sayfa» Haber

- Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

- Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybettiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, park yüzünden çıkan kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

02.09.2019 23:27
- Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, park yüzünden çıkan kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tıraş olmak için aracını bir lokantanın önüne park eden Mehmet Ali Sevik, lokanta çalışanlarının uyarısı ile karşılaştı. Lokanta çalışanlarının aracını park ettiği yerden kaldırmasını istediği Mehmet Ali Sevik, tıraş olup hemen çıkacağını söyledi. Taraflar arasında başlayan tartışmanın ardından lokanta çalışanı M.Ç. ile ağabeyi C.Ç. bıçakla Mehmet Ali Sevik'e saldırdı. Mehmet Ali Sevik, olayda boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali Sevik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaya karışan M.Ç.'nin daha sonra polise teslim olduğu C.Ç.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
- Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Diyarbakır, Yenişehir, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:50   Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
23:28   Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü
23:27   - Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
23:04   Şişli'deki silahlı kavga
23:03   Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
23:02   5 yaşındaki çocuk adliyede "baba baba" diye bağırmıştı, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı
22:58   Minik Eymen'in katil zanlıları anne ve sevgilisi tutuklandı