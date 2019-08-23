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Park ve bahçe işlerinden eğitim ve öğretime destek

İznik Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekipleri 2019- 2020 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı başlamadan okul bahçelerinde temizlik işlerine başladı.

23.08.2019 14:20 Park ve bahçe işlerinden eğitim ve öğretime destek

9 Eylül 2019 Pazartesi günü açılacak olan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları sürüyor.

İlçemiz ve mahallelerinde bulunan Okul bahçeleri yaz sezonu süresince otlanmıştı. Okulların açılmasına haftalar kala İznik Belediyesi Park ve bahçe işleri ekipleri yeşil alanları tek tek temizleyerek yeni döneme hazırlıyor.Elbeyli Mahallesi, Kaynarca Mahallesi, Çakırca Mahallesi, Boyalıca Mahallesi, Göllüce Mahallesi ve İznik Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu bahçelerinde temizlik ve ot biçme çalışmaları yaptıklarını belirten Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü yetkilileri bugündeİznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaptıklarını belirtti.

İznik Belediyesi Eğitim ve Öğretime destek kapsamında okullarda bir dizi çalışmalar yaparakgerek boya, gerekse tadilat çalışmaları yaparak destek vermişti. Yetkililer okul bahçelerini temizleyerek gelecek genç nesillere hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.


Eylül, İznik, Bahçe, Güncel

Kaynak: Bültenler

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