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Park ve rekreasyon alanları, sonbahar mevsiminin en güzel renklerine büründü

Park ve rekreasyon alanları, sonbahar mevsiminin en güzel renklerine büründü Doğaseverler renk cümbüşüne dönen parkları fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyorANKARA - Yılın her mevsiminde farklı güzellikleri ve renkleri barındıran Başkent'te yaprakların solmaya başlamasıyla Ankara...

23.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:51
Park ve rekreasyon alanları, sonbahar mevsiminin en güzel renklerine büründü
Doğaseverler renk cümbüşüne dönen parkları fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor
ANKARA - Yılın her mevsiminde farklı güzellikleri ve renkleri barındıran Başkent'te yaprakların solmaya başlamasıyla Büyükşehir Belediyesi park ve rekreasyon alanları adeta görsel bir şölen sunuyor.
Sonbahar mevsiminin etkisini gösterdiği şu günlerde tüm canlılara ev sahipliği yapan rekreasyon alanları ve parklar, Başkentlilerin de buluşma noktası olmayı sürdürüyor.
Sonbaharda Ankara'da olmak
Gençlik Parkı'ndan Seğmenler Parkı'na, Dikmen Vadisi'nden Kurtuluş Parkı'na, 30 Ağustos Zafer Parkı'ndan Mogan Park'a, Çubuk Karagöl'den Göksu'ya kadar tüm rekreasyon alanları sonbaharın renklerini içinde barındırıyor.
Bisiklete binen, yürüyüş yapan, kitap okuyan, arkadaşlarıyla sohbet eden Başkentliler; sarı, yeşil, kırmızı ve kahverenginin tüm tonlarına ev sahipliği yapan ağaçlar ile dökülen yaprakları fotoğraf kareleriyle adeta ölümsüzleştiriyor.
Park ve rekreasyon alanları, sonbahar mevsiminin en güzel renklerine büründü

Ankara, Genel

Kaynak: İHA


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