Park Ve Yeşil Alanlar Yıldırım'ın Çehresini Değiştiriyor

Yıldırım Belediyesi, ilçede yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için ağaç fidanı ve çiçek dikimi çalışmalarını sürdürürken, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra eskiyen ve yıpranan park ekipmanlarını yeniliyor, ihtiyaca göre yeni parkları şehre kazandırıyor. Son 5 yılda şehre 34 park ile 29 yeşil alan kazandıran ve mevcut 84 parkta revizyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki çocuk oyun ve dinlenme parkı sayısını 363'e, yeşil alan sayısı ise 416'ya ulaştırdı. Yıldırım Belediyesi her biri farklı konseptlerde tasarlanan parklarla, vatandaşlara rahat nefes almalarını sağlayacak ferah ortamlar sunarken, çocuklara yönelik oyun grupları ve yetişkinlere yönelik sosyal alanlarla Yıldırımlıları buluşturuyor.

YEŞİL YILDIRIM VURGUSU

Her biri farklı anlayışla tasarlanan parkların, ilçe sakinlerine ferah ortamlar sunarken, çocuklara yönelik yapılan parkların güvenli oyun imkanı sağladığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım, yeşil alanları ve parklarıyla her geçen gün daha da güzelleşiyor. Yıldırım'daki parklarda çocuklar için modern oyun grupları, güvenli kauçuk zemin, hayvanlar için kuş yuvaları, yemlik, suluk yetişkinler için spor aletleri, kamelyalar, koşu ve yürüyüş parkurları, engelli vatandaşlarımızın rahatça hareket edebilmeleri için engelli rampaları yapıyoruz. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına Yıldırım'da doğaya ve çevreye duyarlı hizmetlerimizi gerçekleştirirken, ağaçlandırma çalışmalarına da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN ALANLAR

Parkların eskiden olduğu gibi yeniden çocuk sesleriyle dolan güvenli oyun alanları haline gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Edebali, "Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırırken mevcut park ve bahçelerin bakımlarının belirli periyotlarla yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mahallerde rahat nefes alabildikleri, çocuklarımızın oyun oynayabildiği park ve bahçelerimizin bakımlarını aksatmadan devam ettiriyoruz. Son 5 yılda ilçeye kazandırdığımız 34 yeni parkla, park sayımızı 363'e çıkarırken, 29 yeni yeşil alanla da yeşil alan sayımızı 416'ya taşıdık. Çocuklarımızın ait oldukları parkları yine eskisi gibi doldurmalarını, parklarda oynayarak sosyalleşmesini, toplumun bir parçası olmalarını sağlamak için belediye olarak yeni parklar yapmaya ve mevcut parklarımızın hasar görenlerinde revizyon çalışmaları yapıyoruz. Sosyal alanlar vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltirken, Yıldırım'a değer katıyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler