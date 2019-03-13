Park Yeri Kavgası Davası Sanığı Polis Memuruna 11 Yıl Hapis Cezası

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Samsun'un İlkadım ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan polis memuru, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adem Yıldız, tutuksuz sanık Fatih Çepniler, öldürülen Rasim Sabah'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.Duruşmada son savunmasını yapan Adem Yıldız, "Böyle olmasını istemezdim. Bu olaydan dolayı ben de mağdur oldum. Aileye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Çepniler ise beraatini talep etti.Mahkeme heyeti sanık Yıldız'a, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.Çepniler'i ise 11 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.Samsun'da 9 Temmuz'da polis memuru Adem Y, araç park etme nedeniyle tartıştığı Sabah ve Cepniler'e tabancayla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sabah yaşamını yitirmişti.Olayın ardından gözaltına alınan Adem Y, tutuklanmıştı.