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Park yeri kavgasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Cengiz Demir (41) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17.09.2019 11:18Park yeri kavgasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Cengiz Demir (41) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada ölenleri sayısı 6'ya yükseldi.
Olay, 9 Eylül akşamı 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız ve Demir aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Metin Korkmaz olaydan 3 gün sonra, kardeşi Mehmet Korkmaz ise 6 gün sonra tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.
Özel bir hastanede tedavisi süren Cengiz Demir de bugün hayatını kaybetti. Evli ve bir lisede matematik öğretmeni olarak görev yaptığı belirlenen Demir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Mehmet Korkmaz, Metin Korkmaz, Cengiz Demir, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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