Parka Konulan Misak-ı Milli Haritası Yunanları Kızdırdı

Kaynak: DHA

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesindeki Alparslan Türkeş'in adının verildiği parka, Misak-ı Milli sınırlarını gösteren Türkiye haritası dikildi. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan harita, Yunanistan basınında da geniş yankı buldu. Yunan basını ve Yunan siyasi çevreleri, haritaya tepki gösterirken, Belediye Başkanı MHP'li Uğur Serdar Kargın, "Bu, kurucumuz, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün sınırlarını belirlediği haritadır" dedi.Emirdağ Belediyesi'nce yaptırılan parka, 2017 yılında, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in adının verilmesi kararlaştırıldı. Belediye meclisinden oy birliğiyle alınan kararla parka 'Alparslan Türkeş' adı verilirken, bir de tabela konulması gündeme geldi. Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimi için başkan adayı MHP'li Uğur Serdar Kargın'ın talimatı üzerine parka, Misak-ı Milli sınırlarını gösteren Türkiye haritası üzerine 'Alparslan Türkeş Parkı' yazısının yer aldığı tabela konuldu. Yaklaşık 1,5 ay önce konulan tabeladaki harita, çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılınca Yunanistan'da yankı buldu. Özellikle Yunan basını ve Yunan siyasi çevreleri, haritaya tepki gösterdi.'YUNAN BASINI BİZİ ANLAYIŞLA KARŞILASIN'Belediye Başkanı Kargın, İstiklal gazisi torunu olduğunu belirterek, dedesinin anıları ve özellikle kötü hatıraları ile bu topraklarda neler olduğunu bildiğini anlattı. Kargın, "Dedemin vermiş olduğu ve o gün yapmış olduğu mücadeleye biz de haritayla böyle bir anlam kattık. Bunlar İstiklal Savaşı'nda verilen topraklar. Dolayısıyla hafızalarda hala bu topraklarda yapılan zalimlikler konuşulur. Buradaki çocukların, yaşlı kadınların; erkeklerin olmadığı bir zamanda resmi binalara doldurulup yakılmaya çalışıldığı topraklardayız. Şimdi bize tepki gösteren Yunan basını bizi biraz anlayışla karşılasın. Biz Türk milleti olarak tarihin hiçbir döneminde bu tarz bir savaşla muhatap olmadık. Bu tür bir savaşta düşmanlarımıza mukabelede bile bulunmadık. Dolayısıyla bu savaştan gazi olarak çıkan bir dedenin torunu olarak ben de böyle anlamlı bir haritayla parka başbuğ Alparslan Türkeş'in ismini verdik. Milliyetçi ve ülkücü hareketin lideridir. Yunan basında, Yunan gözü ile Rum halkı gözü ile belki başka bir şey ifade etse de milliyetçi, ülkücü hareketin lideri başbuğ Alparslan Türkeş'in ismini verdik" diye konuştu.'BİR DE TÜRK MİLLETİ HARİTA ÇİZSİN, DEDİK'Türkiye ile ilgili harita çizenlerin çok olduğunu dile getiren Kargın, "'Bir de Türk milleti bir harita çizsin' dedik. Biz de Türk milletinin mensubu olarak 'gurbetçi diyarı' olan Emirdağ'dan hayal olmayan ve bir zamanlar bizim vilayetimiz olan komşu ülkeleri de içine alarak haritanın bir kısmını bu şekilde ifade ettik. Bu, kurucumuz, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün sınırlarını belirlediği bir haritadır. Şimdi buna karşı çıkmak, Atatürk'ün hedeflerine karşı çıkmak olur" dedi.Dönemin Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un "Ankara'ya 1 saatte geliriz" çıkışına tepki için böyle bir harita hazırladıklarını kaydeden Başkan Kargın, "Türk milliyetçisiyiz, muhafazakarız ve vatan sevdalısıyız. Dolayısıyla 'Ankara'ya 1 saatte ineriz' diyen komşu vilayetin savunma bakanına herhalde ben de Emirdağ'dan böyle bir cevap verdim. Biz de 1 dakikada çizdiğimiz haritayla Ankara'ya gelmenin o kadar kolay olmadığını göstermek istedik. Fanatik, ırkçı savunma bakanına biz de MHP belediye başkanı olarak buradan böyle anlamlı bir cevap verdik" diye konuştu.- Afyonkarahisar