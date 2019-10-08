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Parke fabrikasında yangın

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman ürünleri fabrikasında yangın meydana geldi.

08.10.2019 11:57Parke fabrikasında yangın
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman ürünleri fabrikasında yangın meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın Gölyaka ilçesi Yeşilova Köyü'nde meydana geldi. H. Y.'ye ait orman ürünleri parke fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına Düzce, Gölyaka, Çilimli ve Cumayeri itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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