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Parke taşı ustalarından Atatürk'e saygı duruşu

Batman'ın Gercüş ilçesinde parke döşemesinde çalışan işçiler, saat 09.05'te çalan sirenle birlikte işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

10.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:10Parke taşı ustalarından Atatürk'e saygı duruşu
'ın ilçesinde parke döşemesinde çalışan işçiler, saat 09.05'te çalan sirenle birlikte işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte çalışan işçiler, işlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Parke taşı döşeyen ustalardan Süleyman Öner, "Bugün bizim için çok üzücü bir gün. 10 Kasım, Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü. Bu sebeple Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Bize bu milleti, bu vatanı, bu yurdu emanet eden büyük bir insan için 1 dakika değil bir ömür boyu bile saygı duruşuna gireriz" dedi. - BATMAN

Mustafa Kemal Atatürk, Batman, Gercüş, Güncel

Kaynak: İHA

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