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Parke Taşı Ve Otopark Düzenlemeleri Devam Ediyor

İnegöl Belediyesi, Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak ile Paşabey Sokak arasındaki alanda parke taşı uygulaması ve otopark düzenlemesi gerçekleştirdi.

22.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:24Parke Taşı Ve Otopark Düzenlemeleri Devam Ediyor

Yapım çalışmalarını sürdüren Belediyesi, Mahallesinde Sokak ile Paşabey Sokak arasındaki alanda parke taşı uygulaması ve otopark düzenlemesi gerçekleştirdi. Vatandaşa ait arsada zemin iyileştirmesi yapılarak bu alan otopark olarak kullanılması için uygun hale getirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, alanda inceleme yaparak çalışma hakkında bilgiler verdi. Dülger, "Yeni yılda yine küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün burada Büyükdere Sokak ile Paşabey Sokak arasındaki geçiş alanının açık olan güzergahında yaptığımız parke taşı uygulamasını incelemek üzere buradayız. Burada muhtarlığımız üzerinden gelen talep neticesinde planlamamızı yaptık. Yan tarafta özel mülkiyet olduğu halde parklanma amaçlı kullanılan bir alan vardı. Buranın da kullanımının uygun olacağı şeklinde zeminde gerekli iyileştirmeleri yaparak parke taşı uygulamamızı gerçekleştirdik. 500 m2 parke taşı kullandık. Bu işin bizlere maliyeti 20 bin TL civarında. Çalışmanın mahallemize ve İnegöl'ümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.


İnegöl Belediyesi, Turgutalp, Büyükdere, İnegöl, Güncel

Kaynak: Bültenler

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