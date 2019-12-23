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Parke taşlı yol sökülerek sıcak asfaltla kaplandı

Karaman Belediyesi, çarşı merkezinde deforme olmuş yollara sıcak asfalt sererek yenileme çalışması yaptı.

23.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:41 Parke taşlı yol sökülerek sıcak asfaltla kaplandı

Vatandaşların modern ve konforlu ulaşıma kavuşması için il genelinde asfalt ve yol yapım çalışmalarını sürdüren Belediyesi, çarşı merkezinde deforme olmuş yollara yönelik çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın talimatları doğrultusunda; Mansurdede Mahallesi'nde, deforme olmuş kilitli parke taşı ile kaplı yolu sökerek yerine sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Bu çalışmadan dolayı mahalle sakinleri Karaman Belediyesi'ne teşekkür ederken, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla Karaman'ın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.


Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: Bültenler

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