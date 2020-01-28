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Parkenin Akrepleri Beşiktaş karşısında

Erkekler Hentbol Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor.

28.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:10Parkenin Akrepleri Beşiktaş karşısında
Erkekler Hentbol Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor. CIP Travel da ikinci yarının ilk hafta karşılaşmasında ligin iddialı ekiplerinden Aygaz'ı konuk ediyor.

İlk yarının tamamlanmasından sonra verilen 45 günlük aranın ardından ilk maçına çıkacak olan Parkenin Akrepleri, son 10 yılın lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş Aygaz'ı eli boş göndermek için hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, bu zorlu maçta taraftar desteğinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ı yenecek inancımız ve gücümüz var. Taraftarımızın desteğini arkamızda hissedersek daha güçlü olacağız. Camiamıza layık bir oyun ortaya koyarak kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. CIP Travel Antalyaspor – Beşiktaş Aygaz karşılaşması yarın (29 Ocak Çarşamba) Antalya Salonu'nda oynanacak. Mücadeleyi Yunus Tokmak ve Serdar Özen hakem ikilisi yönetecek. - ANTALYA

Antalyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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