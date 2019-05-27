PARKIN TEL ÖRGÜLERİNİ ÇALMAYA KALKTILAR

Avcılar
'daki Tahtakale
Mahallesi'nde bulunan parktaki çit ve tel örgüler, gündüz saatlerinde çalınmak istendi. Çevrede oturanların ihbarı üzerine iki şüpheli yakalandı.
Tahtakale Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman
Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı
'ndaki çit ve metal tel örgülerin gündüz saatlerinde tek tek sökülerek yolun karşı tarafına taşındığını görenler polisi aradı. İdari yönden Avcılar'a bağlı olmasına rağmen güvenlik açısından Başakşehir Emniyet Müdürlüğü
sorumluluk alanında bulunan mahalleye kısa sürede polis ekibi gönderildi. Gönderilen ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Görüntü dökümü:
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-Tel örgü ve çitler sökülerek, yolun karşı tarafına taşınırken
- Polis ekibi iki şüphelinin yanında kimlik kontrolü yaparken
-Genel görüntüler
- İstanbul
Cumhuriyet Parkı
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Kaynak: DHA