Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Parkinson hastaları 'Evde Kal' mesajı verdi

Parkinson hastaları 'Evde Kal' mesajı verdi Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde "65 yaş üzerindeyseniz ve parkinson hastalığı dışında başka bir kronik hastalığınız varsa evden çıkmayın" çağrısında bulundu.

10.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:30
Parkinson hastaları 'Evde Kal' mesajı verdi
İSTANBUL - Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nde "65 yaş üzerindeyseniz ve parkinson hastalığı dışında başka bir kronik hastalığınız varsa evden çıkmayın" çağrısında bulundu.
Başta parkinson olmak üzere Generalize Distoni ve Esansiyel Tremor hastası olup, beyin pili ameliyatı geçirerek yaşam kalitelerini geri alabilmiş, hayattan kopmadan yaşamına devam etmeye karar vermiş bir grup hasta ve hasta yakını tarafından 2014 yılında kurulan BEYPİLDER, 11 Nisan Dünya Pakinson Günü için kendi imkanları ile çektikleri video ile #EvdeKal mesajı verdi.
Koranavirüs ile mücadelede hijyen, izolasyon ve sosyal mesafenin korunması gerektiğini vurgulayan BEYPİLDER Başkanı Fehime Baylan, "Beyin pili ameliyatı ile eski yaşam ritmine kavuşmuş tüm parkinson hastaları adına sesleniyorum, lütfen evde kalalım. Ülkemizde yaklaşık 150 bin Parkinson hastası bulunuyor ve bu hastalar, tedavi olmak için bekliyor.Süre uzarsa büyük bir bölümü ya yatağa bağımlı yaşayacak ya da tedavileri aksadığı için yaşam kalitelerini kaybedecekler. El birliği ile bu mücadeleden galip çıkacağımız günler çok yakın.Yeter ki, bu zor süreçte üzerimize düşen görevi yerine getirelim ve evden çıkmayalım" dedi.
Parkinson hastalarının koronavirüse yakalanma riskinin diğer sağlıklı kişilerden yüksek olmadığını; ancak parkinson hastalığı genel olarak 65 yaş ve üzerindeki kişileri etkilediği için bu yaş grubu hastalarda artmış bir risk söz konusu olduğunu dile getiren uzmanlar, parkinson hastalarının da tüm diğer kişiler gibi hijyen kurallarına dikkat ederek, kalabalık ortamlardan uzak durarak bu hastalıktan korunabileceğine vurgu yapıyor. Parkinson hastaları ’Evde Kal’ mesajı verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu Ekonomi
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM’den vatandaşlara kritik uyarı Ekonomi
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM'den vatandaşlara kritik uyarı
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Ekonomi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Haberler ›› Ekonomi ››Parkinson hastaları 'Evde Kal' mesajı verdi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:46: ASELSAN'dan yeni ihracat başarısı - Ekonomi 16:42: Motorine indirim - Ekonomi 16:40: Ücretsiz maske dağıtımında kritik uyarılar - Ekonomi 16:38: Erzurum'daki STK'lardan ortak açıklama; "Üyelerimiz KGF desteklerinden daha fazla yararlansın" - Ekonomi 16:38: Motorine 7 kuruş indirim - Ekonomi 16:32: Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi - Ekonomi 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber