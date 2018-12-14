Parkinson Hastası Yeni Yöntemle Sağlığına Kavuştu

Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SAÜEAH) ilk defa uygulanan yöntemle 10 yıldır tedavi gören parkinson hastası sağlığına kavuştu.
Hastaneden yapılan açıklamada, nöroloji kliniği bölümünden doktor öğretim üyesi Yeşim Güzey Aras ve Gastroenteroloji kliniğinden doktor öğretim üyesi Ahmet Tarık
Eminler'in öncülüğünde oluşturulan ekip tarafından parkinson tedavisinde yeni yöntemler üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Çalışmalar kapsamında son 1 yıldır eşinin yardımı olamadan tek başına yürüyemeyen hasta C.U'ya "DUODOPA" denilen özel bir pompa vasıtası ile beyne sürekli ve sabit hızda dopamin uyarısı sağlayan jelin uygulandığı aktarılan açıklamada, hastanın sağlığına kavuşarak taburcu edildiği kaydedildi.
Açıklamada, parkinsonun kronik ve yavaş ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Dr. Yeşim Güzey Aras, parkinsonun beyinde yüzde 70 oranında hücre kaybına neden olduğunu bildirdi.
Hastalığın 65 yaş üstü her 100 kişiden birinde görüldüğünü, genellikle genetik ve çevresel etkenlerle ortaya çıktığını anlatan Aras, şunları kaydetti:
"Tedavide kullanılan ilaçlar başlangıçta hastaların ellerde titreme ve yürümede bozulma şikayetlerini tama yakın düzeltse de zaman içerisinde hastalık ilerlemeye devam etmektedir. Bu durumdaki hastalara ilaç tedavisi yanında cihaz destekli tedaviler dediğimiz bir pompa yardımı ile göbekten ilaç uygulaması, halk arasında beyin pili olarak adlandırılan DBS ve bizim bugün hastamıza uyguladığımız DUODOPA tedavisi uygulamaları mevcuttur. Hastamız, Hareket Bozuklukları ve Parkinson Polikliniğine hareketlerinin yavaşladığını ve son bir yıldır eşinin desteği ile yürüyebildiğini söyleyerek başvurdu. Daha sonra hasta için en uygun tedavinin DUODOPA olduğuna karar verildi."
Gastroenteroloji Kliniğinden Dr. Ahmet Tarık Eminler de DUODOPA'nın gün boyunca hastanın bağırsaklarına bir sistem yardımı ile verildiğini, günde 10-15 kez ilaç içmek zorunda kalan hastaların bu sayede içtiği ilaçların birçoğundan kurtularak işlemden 3-4 gün sonra evine taburcu edildiğini anlattı.
Sakarya Üniversitesi
14 Aralık 2018 Cuma 17:22