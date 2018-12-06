Parklar ve Okul Çevrelerinde Uygulama Yapıldı

Antalya
'daki parklar ve okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü
koordinesinde başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacıyla caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldığı aktarıldı.
Bu kapsamda Antalya'da 88 ekip, 576 personelin katılımıyla "Huzurlu Parklar
ve Okul Önleri" adıyla okul önleri ile çevredeki elektronik oyun salonlarında, internet kafelerde ve park, bahçe, sahil kenarı işletmelerinde denetim yapıldığı belirtilen açıklamada, uygulamada 2 bin 588 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı ve aranan 11 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Uygulamada ayrıca 2 bin 189 umuma açık yerin kontrol edildiği, 5 işletmeye işlem yapıldığı, 353 araç ile 38 okul servisinin denetlendiği ve 8 araca bin 475 lira ceza kesildiği bildirildi.
Süleyman Soylu,Polis,Antalya
06 Aralık 2018 Perşembe 20:50