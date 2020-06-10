Parklarda "çemberli sosyal mesafe" dönemi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Demokrasi Meydanı civarı ve belediyeye ait parklarda "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı.

10.06.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:39
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Demokrasi Meydanı civarı ve belediyeye ait parklarda "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı.
İslahiye Belediyesi ekipleri, İslahiyelilerin temiz hava almak ve güzel vakit geçirmek için ziyaret ettiği parklarda 180 santimetre aralıklarla 240 santimetre çapında çemberler çizdi.
Bu kapsamda parklara gelecek vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak söz konusu çemberlerde oturup vakit geçirecek.
Çemberler, ilçedeki tüm parklarda yeşil alanlarda çizildi.
Belediye Başkanı kemal Vural, sona eren sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından sosyal mesafeye uygun davranılması açısından fiziki mesafeyi çizerek vatandaşların sağlığı için bu uygulamayı yaptıklarını belirtti.
Vural, sokağa çıkan vatandaşların maske takmalarını ve hijyen tedbirlerine uymalarını istedi. Parklarda ’çemberli sosyal mesafe’ dönemi

Kaynak: AA

Etiketler: Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Güncel, Haber

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