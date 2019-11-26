Haberler » Güncel » Parklarda farklı banklar - Haber

Parklarda farklı banklar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parkları daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

26.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:57Parklarda farklı banklar
Büyükşehir Belediyesi, parkları daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tuna ve Parkı ile başlayan sallanan bank uygulaması Zümrüt Parkı'nda da uygulanmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, yeni oyun ve oturma gruplarıyla parkları daha fonksiyonel hale getiriyor. Bu kapsamda Tuna ve Gültepe Parkı'nda salıncak bank uygulaması başlatıldı. Salıncak banklar Tuna Parkı'nın ardından Zümrüt Parkı'na da yerleştirildi. Tuna, Gültepe ve Zümrüt Parkı'na yerleştirilen ahşap salıncak banklar vatandaşlar tarafından çok sevildi. Üç parkta 23 adet ahşap salıncak bank bulunuyor. Banklara küçükler kadar büyükler de ilgi gösteriyor. - KAYSERİ

Değerli Taş, Gültepe, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:03 - Gürcistan'da seçim protestosu devam ediyor- Protestocular yine parlamento binasında toplandı
14:02 Külliye iddialarının odağındaki Muharrem İnce'den açıklama: Saray'a ekmek çıkmayacak
14:02 Efes Selçuk'tan Ardahan Belediyesi'ne destek
14:02 Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
13:58 Başkan Seçer, Mersin Limanında incelemelerde bulundu
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:35 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleci Muslera oldu
12:34 Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
26.11.2019 14:04:13