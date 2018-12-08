Parkolay ile Yeni Otopark Yönetmeliğine Uygun Çözümler

1998 yılında kurulduğundan bu yana, yalnızca otopark sistemleri konusunda çalışan şirketimiz; bugün kendi markası "Parkolay" ile Türkiye'nin ilk "Otomatik Otopark Sistemleri" üreticisidir.
MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ
En yüksek teknolojileri geliştiren uluslararası pazarda lider, dünya markası bir Türk şirketi olmak..
TARİHÇE
Türkiye'nin yalnızca 'Otomatik Otopark Sistemleri' alanında çalışan ilk şirketi olarak kurulduk...
AR-GE
Firmamız, Ar-Ge ve yazılım çalışmaları ile geliştirdiği, kendi teknolojisine dayalı olarak üretim yapmaktadır. Parkolay, uzun yıllardır sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları sayesinde otopark sistemleri alanında ilk ve tek Ar-Ge merkezi lisansına hak kazanmıştır.
KARİYER
Yenilikçiliği ve farklılığı ilke edinen şirketimiz tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir ailedir. İşbirliği ve Sinerji bizim en büyük gücümüzdür.
Türkiye
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:06