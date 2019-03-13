Parkta Bir Genci 14 Bıçak Darbesi ile Öldüren İki Sanığa Ayrı Ayrı Müebbet

Kaynak: İHA

Kayseri'de bir parkta 21 yaşındaki genci 14 bıçak darbesi ile öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanık hakkında mahkeme heyeti 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Hayatını kaybeden gencin annesi sanıklara, 'Vücudunuz çürüsün' diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.10 Temmuz 2018'de Argıncık Camikebir Mahallesi 148. sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda iki arkadaş A.A.B (21). ve S.K. (33) parkta araç içerisinde oturdukları esnada yanlarına gelen aynı mahallede oturan ve alkol aldıkları öğrenilen A.Ş. (37) ve Z.G. (36) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce tabanca ve bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada tabanca ile yaralanan A.Ş. ile S.K. Şehir Hastanesi'ne, 14 bıçak darbesi ile yaralanan A.A.B. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı A.A.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, şüpheliler Z.G. ve A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Z.G. ile A.Ş. ve hayatını kaybeden A.A.B.'nin annesi M.B. ve babası Ş.B. ile ve avukatları hazır bulundu. Olayda yaralanan mağdur S.K. ise duruşmaya katılmadı.Tutuklu sanık A.Ş. önceki celse verdiği savunmasında olay tarihinde alkollü olduklarını söyleyerek, Z.G.'nin yanında bulunan bıçak ile A.A.B.'ye saldırdığını ifade etmiş, Z.G. ise alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını belirtmişti.Savcı verdiği mütalaasını tekrarlayarak maktul A.A.B.'nin adli tıp kurumu ve otopsi raporlarında defalarca kez bıçaklanarak öldürüldüğünün sabit olduğu, her iki sanığın da eylem birliği içerisinde maktulü öldürdükleri gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca savcılık mütalaasında mağdur S.K.'ye yönelik sanık Z.G.'ye 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılma talep edildi.Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan her iki sanık da pişman olduklarını söylediler.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Z.G. ve A.Ş.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca mağdur S.K.'ye yönelik sanık Z.G.'ye 'kasten yaralama' suçundan 9 ay, sanık A.Ş.'ye de 'hakaret' suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası verildi.Karar sonrası hayatını kaybeden A.A.B.'nin annesi M.B. sanıklara, 'Vücudunuz çürüsün. Benim yavruma yaptığınızı yaşamadan ölmeyin' diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. - KAYSERİ