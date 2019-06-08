Parkta çocuğun boynundaki altın kolyeyi gasbeden şüpheli yakalandı

VAN'da, parkta oyun oynayan E.Y. (5) adlı kız çocuğunun boynundaki altın kolyeyi gasbedip, kaçan Z.B., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Z.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 30 Mayıs'ta, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde meydana geldi. Z.B., sitenin önündeki parkta oynayan E.Y.'nin boynundaki altın kolyeyi çekip, aldıktan sonra kaçtı. 500 lira değerindeki kolyenin gasbedilmesinin bildirilmesiyle polis ekipleri harekete geçti. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, parkı gören güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden tespit edilen Z.B.'nin, 'gasp' ve 'taciz' suçlarından 12 yıl ceza infaz kurumunda tutuklu kaldığı, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlandığı belirlendi. Z.B.'yi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kaynak: DHA

- Van