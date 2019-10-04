Parkta düşen Çınar'ın beyninde tümör çıktı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde parkta oynarken kaydıraktan düşüp, kafasını yere çarpınca hastaneye götürülen Çınar Koçak'ın (8) beyninde 2,5 santim büyüklüğünde tümör saptandı. Çınar'ın beynindeki tümör, 4 saat süren operasyonla alındı. Doç. Dr. Ayhan Tekiner "Çınar, eğer ameliyat olmamış olsaydı beyin omurilik sıvısının birikmesine bağlı olarak kötüleşebilirdi" diye konuştu.

Gamze Pınar (36) ve Sinan Koçak (42) çiftinin 3 çocuğundan en büyükleri Çınar Koçak, geçen ağustos ayında parkta oyun oynarken kaydıraktan düştü. Başını beton zemine çarpan Çınar, anne ve babası tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çınar, acil serviste yapılan muayenesi ardından evine gönderildi. Çınar, evde 2 saat sonra kusmaya başlayınca tekrar aynı hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde Çınar'ın beyninde tümör saptandı. 2,5 santimetre büyüklüğündeki tümör, hastanede geçen 23 Eylül'de yapılan ve 4 saat süren operasyonla alındı. Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan Çınar, taburcu edildi.

BABA: TESADÜFEN ÖĞRENDİK

Baba Sinan Koçak, oğlunu parkta düşüp, başını yere vurması sonucu hastaneye götürdüklerini söyleyerek, "Biz bunu tesadüf öğrendik. İlk öğrendiğimizde eşim ve ben şok geçirdik. Çünkü oğlumu kafasını çarpması sonucu hastaneye götürmüştük; ama beyninde 2,5 santimetrelik bir tümör olduğunu öğrendik. Diğer evlatlarımda hiç bu tür bir şeyi görmemiştik. Oğlumun ilk ameliyat olacağını öğrendiğimizde bir anne baba olarak çok telaşlandık ve korktuk" dedi.

Sinan Koçak, ameliyat riskli olduğu için oğlunu 23 hastaneye götürdüğünü ve doktorların büyük bölümünün ameliyat yapmak istemediğini anlatarak, "Doktorlardan kimisi 'kesinlikle ameliyat ettirme, yaşı daha küçük' dedi, kimisi 'böyle dursun 3 ay sonra MR çekelim ve tekrar bakalım' dedi. Sonra tanı konulan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat başarıyla yapıldı. Oğlum şu anda çok şükür iyi" diye konuştu.

'TÜMÖR ÖZEL BİR CERRAHİ YÖNTEMLE ALINDI'

Doç. Dr. Ayhan Tekiner ise ameliyatı Doç. Dr. Mehmet Akif Bayar'ın da bulunduğu ekip ile yaptıklarını belirterek, "Tümör nadir görülen ve beyinde ulaşılması zor olan bir bölgedeydi. Tümörün özel bir cerrahi yöntemle tamamına yakını alındı. Ameliyat 4 saat sürdü. Hastanın şuanda hayati tehlikesi yok ve durumu iyi. Eğer ameliyat olmamış olsaydı beyin omurilik sıvısının birikmesine bağlı olarak hasta kötüleşebilirdi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çınar'ın hastanedeki odasından görüntüler

-Genel detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,