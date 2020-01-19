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Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen olayda, tartıştığı eşini ağır yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs polis gelip kendisini yakalayana kadar eşinin başında bekledi.

19.01.2020 20:39 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:21

İzmir'in ilçesinde, Murat S.(50) parkta tartıştığı eşi Leyla S.'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı. ve sağlık ekibi gelinceye kadar eşinin başından ayrılmayan Murat S. gözaltına alınırken, vücuduna iki kurşun isabet eden Leyla S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Leyla S. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

ÇEVREDEKİLER DEHŞETE KAPILDI

Olay, saat 15.00 sıralarında Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sanayide kaporta dükkanı bulunan Murat S., henüz belirlenemeyen bir nedenle parkta tartıştığı eşi Leyla S.'ye, çevresindekilerin dehşet dolu bakışları arasında tabanca ile ateş açtı. Leyla S. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Polis ekipleri gelinceye kadar silahla vurduğu yaralı eşinin başında bekleyen Murat S., polislere tabancayı bırakarak teslim oldu. Yaralı Leyla S. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Omzuna ve karın bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı öğrenilen Leyla S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi

Dikili, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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