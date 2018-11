Parkta Fotoğraf Çekme Tartışmasında Bıçaklanan Genç Öldü

30 Kasım 2018 Cuma 11:45



ADANA'da 16 yaşlarındaki M.S. ve A.T., parka arkadaşı İlyas Can (20) ile birlikte fotoğraf çektirmek isteyen Muhammed Furkan Birkaç' (17), "Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çekinemezsin" diyerek bıçaklayıp öldürdü. Zanlılar, 100 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalandı.Olay, 17 Kasım'da Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki Yalçın Park meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı İlyas Can ile parka gelen Muhammed Furkan Birkaç, burada oturduktan sonra fotoğraf çektirmek istedi. Bir süre sonra iki arkadaşın yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, 'Burası bizim mekanımız, bizim semtimiz burada fotoğraf çekinemezsin' dedi. Çıkan sözlü tartışmanını büyümesi üzerine saldırganlar Birkaç ve Can'ı bıçakladı. Yaralanan iki arkadaş, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birkaç, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde 2 gün sonra yaşamını yitirdi, Can ise tedavisini ardından taburcu edildi.100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİOlayın ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı Can'ın ifadesini alan ekipler saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelilin eşkallerini aldı. Ekipler daha sonra olayın meydana geldiği parkın çevresinde 100 güvenlik kamerasını inceledi. Verilen eşkal doğrultusunda çalışma yapan polisler şüphelilerin 16 yaşındaki M.S. ve A.T. oluğunu saptadı. Ekipler, yaşı küçük olan şüphelileri evlerinde yakaladı. Çoçuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden M.T. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Adana