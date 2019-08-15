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Parkta gördüğü eski sevgilisi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı: 2 ölü

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

15.08.2019 11:17 Parkta gördüğü eski sevgilisi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı: 2 ölü
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aşırı alkollü olduğu iddia edilen M.G., yoldan geçerken eski sevgilisi Merve Kotan'ı (20), Ekim Türkmen (22) ile parkta otururken gördü. Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan M.G., Kotan ve erkek arkadaşı Türkmen'e defalarca ateş etti.

Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve Kotan ve Ekim Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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