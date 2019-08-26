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Parkta kavga eden kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti

HATAY'ın İskenderun ilçesinde oyun parkı içinde çıkan 2 kavgada taraflar birbirine girdi.

26.08.2019 11:57 Parkta kavga eden kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti
HATAY'ın İskenderun ilçesinde oyun parkı içinde çıkan 2 kavgada taraflar birbirine girdi. Kavgaların birinde birbirine giren kadınları ayırmaya çalışan erkekler zor anlar yaşadı.
Kavgalar kent merkezindeki parkta akşam saatlerinde meydana geldi. Nedeni belirlenemeyen 2 kavgada da taraflar birbirine çocukların gözü önünde saldırdı. Olaylardan birinde 2 kadın birbirinin saçını çekerek, kavga etti. Kadınları eşleri ayırmakta güçlük çekti. Olay sırasında kadınlardan biri küçük bir çocuğun üzerine düştü. Çevredekilerin de müdahale ettiği kadınlar daha sonra parktan ayrıldı. Diğer olayda ise erkekler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. 2 olayda da taraflar daha sonra ayrılıp parktan uzaklaştı.


İskenderun, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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