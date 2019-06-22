22.06.2019 14:05
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Parkta oturan 2 kişiye silahlı saldır: 1'i ağır 2 yaralı

Parkta oturan 2 kişiye silahlı saldır: 1

Diyarbakır'da parkta oturan 2 kişiye seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Diyarbakır 'da parkta oturan 2 kişiye seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi Ahmedi Hani Caddesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre parkta oturan 2 kişiye 27 Z 0314 plakalı araç içendi bulunanlar tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda parkta oturan H.T. (42) S.Ş. (38) çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırganlar araçlarını olay yerinde bırakıp yaya bir süre kaçarak ticari taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleler yapılırken daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Polis , olay yerinde inceleme başlatıp, saldırganlardan 2 kişi yakalarken, kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Hani , Kayapınar , Diyarbakır , Güncel

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