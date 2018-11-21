Parkta Oynayan Minik Hiranur' Vuran Şüpheliye Hapis İstemi

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:10



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:10

Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş ederek 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı yaraladığı iddia edilen B.B. hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelinin küçük kıza yakın mesafeden hedef alarak ateş ettiği belirtildi.Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı yaraladığı iddia edilen B.B.(26) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hiranur Demircan'ın Pendik Dumlupınar mahallesi'nde bulunan site içerisindeki çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı anlatıldı. Aynı siteye yakın binada oturan B.B.'nin savunmasında işten geldiğini, evde istirahat etmekteyken çocukların yüksek sesle gürültülü oynamaları nedeniyle çocukları uyardığını söylediği kaydedildi."Evinin penceresinden tek el silah sesi duyuldu"Toplanan delillere göre şüphelinin site içerisinde bulunan çocuk parkında oynayanları gürültü yapmamaları için uyardığı, çocukların aynı alanda oynadıkları sırada B.B.'nin evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu anlatıldı. Bir süre sonra Hiranur Demircan'ın evine gittiği, annesine sırtının acımasını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve muayenesinin yapıldığı, mağdurenin sırtında bulunan kurşunun çıkartılamadığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirtilen silahın bulunamadığı kaydedildi.Mesafenin yaklaşık 5 metre olduğu tespit edildiBilirkişi tarafından olay yerinde hazırlanan rapora göre, şüphelinin ikametindeki pencerenin camında bulunan sinekliğin küçük olarak delindiği, pencerenin önünde beton duvarda sıyrılmış kırık beton izlerinin olduğunun tespit edildiği, şüphelinin bulunduğu yer ile mağdurenin vurulduğu mesafenin toplam 4.67 metre olduğunun belirtildiği anlatıldı. Mağdurenin vücudunda bulunan kurşunun daha sonra yapılan operasyona çıkarıldığı ve kriminal incelemeye gönderildiği kaydedildi."Yakın mesafeden hedef alarak ateş etmiş"Şüphelinin yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği, ateş etme sonucu tel sinekliğin delindiği ve beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği ve mağdurenin yaralandığı anlatıldı. Şüphelinin kastının yakın mesafeden ateş edip amacının ses çıkararak oynayan çocuklara sinirlendiğinden sonucunu düşünmeden ateş etmesinin öldürme kastı olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.23 yıla kadar hapsi istendiİddianamede şüpheli B.B.'nin "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse, şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.Ne Olmuştu?Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde Dumlupınar mahallesi Ekspress sokak üzerinde bulunan bir sitenin parkında oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmişti. Olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli B.B., çıkarıldığı mahkemece "olası kastla yaralama" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL