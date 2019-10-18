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Parkta şüpheli ölüm

Parkta şüpheli ölümKIRIKKALE - Kırıkkale'de parkın içinde yatan kişi silahla göğsünden vurulmuş şekilde bulundu.

18.10.2019 10:44
Parkta şüpheli ölüm
KIRIKKALE - Kırıkkale'de parkın içinde yatan kişi silahla göğsünden vurulmuş şekilde bulundu.
Olay, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Sirkeci Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir kişi parkın içerisinde silahla vurulmuş şahsı görünce 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri S.C.'nin tabancayla göğsünden vurularak öldüğünü belirledi. S.C.'nin cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen yakını ise sinir krizi geçirdi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri şahsın vurulduğu alanda boş kovan tespit edemedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Parkta şüpheli ölüm

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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