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Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı

Malatya'da, Erdem K., boşanma aşamasında olduğu eşi Kader K.'yı, tabancayla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kader K. acil serviste tedaviye alındı.

25.08.2019 22:31
Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı

Malatya'da, Erdem K., boşanma aşamasında olduğu eşi Kader K.'yı (23), tabancayla vurarak yaraladı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Kader K., kanlar içinde yere yığıldı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hürriyet Parkı'nda gezen Kader K., boşanma aşamasında olduğu eşi Erdem K.'yı gördü ve ikili arasında tartışma çıktı. Sinirlenen Erdem K., yanındaki tabancayla eşi Kader K.ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Kader K., kanlar içinde yere yığıldı.

POLİS YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kader K. acil serviste tedaviye alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Erdem K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı

Zafer Mahallesi, Hürriyet, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

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