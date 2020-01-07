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Parkta telefon, kimlik ve para gasbeden 2 kişiye tutuklama

MALATYA'da, parkta oturan Emre Y.'nin yanına gelen Ali Ö. ile Cuma K., cep telefonunu, kimliğini ve cebindeki 150 lirayı gasbetti.

07.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:16 Parkta telefon, kimlik ve para gasbeden 2 kişiye tutuklama

MALATYA'da, parkta oturan Emre Y.'nin yanına gelen Ali Ö. ile Cuma K., cep telefonunu, kimliğini ve cebindeki 150 lirayı gasbetti. ekiplerince yakalanan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Ocak Pazar günü, Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kaya Parkı'ndaki bankta oturan Emre Y.'nin yanına gelen Ali Ö. ile Cuma K., cebinde ne kadar para varsa vermesini istedi. Emre Y., tepki gösterince 2 kişi, saldırmaya başladı. Ali Ö. ve Cuma K., daha sonra Emre Y.'nin cep telefonunu, kimliğini ve cebindeki 150 lirayı gasbetti. Gaspçılar, kaçarken, Emre Y. de polise gidip, şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, adresini belirlediği Ali Ö. ile Cuma K.'yi düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ali Ö. ve Cuma K., çıkarıldığı mahkemece tutulandı. 



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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