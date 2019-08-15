Haberler» 3. Sayfa» Haber

Parkta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da parkta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının kendilerinin uyuşturucu içtiğini, diğer şahıslara normal sigara verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

15.08.2019 11:17 Parkta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
Adana'da parkta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının kendilerinin uyuşturucu içtiğini, diğer şahıslara normal sigara verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'ndeki Merkez Park'ta uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis uyuşturucu sattığı öne sürülen Garip B. ile Cumali A.'yı yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise 5 paket ve 1 poşet içinde 12.76 gram bonzai ele geçirildi.

Zanlıların alınan ifadesinde ise, "Biz parkta uyuşturucu alıyorduk. Yanımıza gelen şahıslar bizim uyuşturucu kullandığımızı görünce bizden uyuşturucu istedi. Ancak biz onlara normal sigara verdik uyuşturucu vermedik" dedikleri öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Reşatbey Mahallesi, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:28   Çaldıkları motosikletle kaçarken kameraya yakalandılar
13:28   Belediye işçisinden 2 milyonluk örnek davranış
13:24   Havalandırma boşluğunda can pazarı
13:22   Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ilginç olay
13:20   Helikopter belirledi...Sahil güvenlik baskın yaptı
13:20   Çaldığı altınları tuvalet kağıdına saklamış
13:11   Antalya'da tur minibüsü kamyona arkadan çarptı: 5'i turist 6 yaralı