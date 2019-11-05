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Parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesini çaldı

MERSİN'de M.T.'nin, parkın girişinde uyuyakalan kişinin altın kolyesini çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

05.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:06Parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesini çaldı

MERSİN'de M.T.'nin, parkın girişinde uyuyakalan kişinin altın kolyesini çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldığı kolye ile yakalanan M.T., adliyeye sevk edildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde 10 Ekim gecesi parkın girişinde uyuyakalan ismi öğrenilemeyen erkek, uyandığında boynundaki altın kolyesinin olmadığını fark etti, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin M.T. olduğu belirlendi. M.T. ile yanındaki arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.

M.T. evlerinden gözaltına alınırken, çaldığı kolye de bulunarak sahibine teslim edildi.

M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Çankaya, Akdeniz, Güncel

Kaynak: DHA

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