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Parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesini çaldı

Mersin'de parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesinin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

05.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:04Parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesini çaldı
Mersin'de parkta uyuyan kişinin boynundan kolyesinin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kişi, Çankaya Mahallesi'nde bir parkta uyuduğu esnada altın kolyesinin çalındığını söyleyerek şikayette bulundu.
Belirlenen güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, vatandaşın kolyesini çalan şüphelinin M.T. olduğunu tespit etti. Operasyonla M.T'yi gözaltına alan ekipler, kolyeyi sahibine teslim etti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, M.T'nin parkta uyuyan vatandaşın yanına gelerek boynundaki kolyeyi aldığı ve bu sırada yanına gelen iki kişi tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Çankaya, Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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