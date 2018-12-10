Parkta Yanmış Kendi Yavrusu Bulundu

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:04



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:04

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir parkta yanarak telef olmuş yavru kedi bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonluk Mahallesi'nde yaşayan Dilara Aşga (20), sokak hayvanlarına mama vermek için evlerinin karşısındaki parka gitti.Park içerisindeki kedi ve köpek besleme noktalarında birinin yanında yavru bir kedinin hareketsiz olarak yattığını gören Aşga, kediyi kontrol ettiğinde sırt kısmının yanık olduğunu gördü."Kedi yanarak ölmüş"Dilara Aşga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı parka her gün sokak hayvanlarına mama vermek için gittiğini söyledi.Parkta ölü olarak bulduğu yavru kedinin, başkası tarafından yakılarak telef edildiğini iddia eden Aşga, şunları söyledi:"Yüz üstü yatan kedinin yanmış olduğunu gördüm. Kendilinden bir ateşe düştüğünü düşünmüyorum çünkü yandığı bölgenin yanında ateş yakılmış ve kül vardı. Kedi yanarak ölmüş. Bu yavru kediyi öldüren kişinin bulunmasını istiyorum."