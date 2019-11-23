Haberler » Güncel » Parkta yaşayan 150 kediyi besliyor - Haber

Parkta yaşayan 150 kediyi besliyor

ANTALYA'da Muazzez Turan (60), parkta yaşayan yaklaşık 150 kediyi haftanın 6 günü besliyor.

23.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:36Parkta yaşayan 150 kediyi besliyor

ANTALYA'da Muazzez Turan (60), parkta yaşayan yaklaşık 150 kediyi haftanın 6 günü besliyor. Turan, kedilerle zaman geçirmenin kendisini mutlu hissettirdiğini söyleyerek hayvanseverlerden de mama desteği istiyor.

Zamanının büyük bir bölümünü sokakta yaşayan kedilerin bakımına ayıran Muazzez Turan, Falez 2 Parkı'nda yaşayan 150 kadar sokak kedisinin de bakımını üstlendi. Her sabah tekerlekli pazar sepetine yaş ve kuru mama doldurarak parka gelen Turan, kedileri eliyle besliyor. Turan'ın geldiğini gören kediler, bir anda çevresini sarıyor.

Yaz- kış demeden her gün parka geldiğini anlatan Muazzez Turan, "Kediler benim ailem. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çevremdeki hayvanseverlerin desteğiyle aldığım yaş ve kuru mamalarla onları besliyorum. Her gün sularını dolduruyorum. Onlar beni, ben onları çok seviyorum" dedi.

Temizlik işleri yaparak yaşamını sürdürdüğünü belirten Turan, "Kasapları, lokantaları doşarak atık yemekleri alıp hayvanlara veriyorum. Zaman zaman mahalle sakinleri de beni gördüklerinde mama getiriyor. Bu sayede hayvanlar aç kalmıyor" dedi.

'da yaşayan diğer hayvanseverlerden de mama desteği isteyen Turan, "Kimi zaman mama sıkıntısı yaşıyorum. Kedilerin bakımına destek olmak isteyenler olabilir. Gelip burada kedileri beslesinler, onlara mama bıraksınlar. Onlar da bizim gibi canlı. Karınları acıkıyor, susuyorlar. Sahip çıkmamız gerekli. Beni burada herkes kedilerin annesi olarak bilir" diye konuştu.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:00 Kahveci cinayeti zanlısı tutuklandı, tabanca ırmakta bulundu
11:00 Kışın gribe karşı doğal ilaç: soğan kebabı
10:58 Otomobil apartman bahçesine uçtu: 5 yaralı
10:53 TESK Başkanı Palandöken: "Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizdir"
10:52 TSOF Başkanı Apaydın: "Geleceğimizi öğretmenlerimiz inşa ediyor"
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:45 Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
23.11.2019 11:01:51