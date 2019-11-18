Haberler » Güncel » Parktaki ağacı ateşe verdiler - Haber

Parktaki ağacı ateşe verdiler

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Hayal Park'taki palmiye ağacı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

18.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:34Parktaki ağacı ateşe verdiler
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Hayal Park'taki palmiye ağacı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde temmuz ayında yaptırılan ve mahalle halkının isteğiyle ismi Hayal Park olan çocuk parkının brandaları ve bayrakları tahrip edildi. Parktaki palmiye ağacı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Parkın ortasında yanan ağaç mahalle halkının ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Ceyhan, halkını hizmetlere sahip çıkmaya çağırdı. Palmiye ağacı yanarken çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak tepkisini gösteren Başkan Aydar, "Bu ağacımızı yakarak algı oluşturmaya çalışanlara inat tüm parklarımızı, sokaklarımızı, Ceyhanımızı yeşillendirmeye devam edeceğiz. Her mahallemize eşit hizmet götürmek için özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı da Ceyhan için yapılan hizmetlere sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

Ceyhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tahrip edilen parkta iyileştirme çalışmalarını sürdürürken emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08 Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
00:07 Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
00:04 ABD'nin kararının ardından İsrailli eski bakandan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini ilhak çağrısı
00:02 Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
00:02 Spor kayserisporlu pedro henrique kazanmak için savaşan bir takım olacağız
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:12:12