13 Mart 2019, 18:43
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Parktaki Yangına Zamanında Müdahale

Parktaki Yangına Zamanında Müdahale

Elazığ bir parkta bulunan çocuk oyun alanında kauçuklar yandı,itfaiye zamanında müdahale ederek söndürdü.

Elazığ bir parkta bulunan çocuk oyun alanında kauçuklar yandı,itfaiye zamanında müdahale ederek söndürdü.

Olay, Ulukent Mahallesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, parktaki çocuk oyun alanındaki plastik kauçuklar yanmaya başladı.Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili yangının bilinçli veya bilinçsiz birileri tarafından çıkarılıp çıkarılmadığı ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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