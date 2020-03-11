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Parktan çaldığı kablolarla yakalandı

BOLU'da, parktan kablo çalan N.B. (46), suçüstü yakalandı.

11.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:48
Parktan çaldığı kablolarla yakalandı

BOLU'da, parktan kablo çalan N.B. (46), suçüstü yakalandı.

Alpagut Mahallesi'nde içerisinde dev Köroğlu heykelinin de bulunduğu inşası bitmemiş durumdaki Köroğlu Parkı'nda bir kişinin şüpheli hareketleri üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine gelen polisleri gören N.B. parkta saklandı. Yakalanan N.B. ile birlikte çuvala konmuş 50 metre uzunluğunda kesilmiş kablolar ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Köroğlu, Alpagut, Güncel

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