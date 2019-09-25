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Parlak'tan Kiltepe Muhtarı Demirtaş'a geçmiş olsun ziyareti

İYİ Parti Cem Parlak, Kiltepe Mahallesinde yaşanan olayla ilgili, mahalle muhtarı Celal Demirtaş'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

25.09.2019 17:57Parlak'tan Kiltepe Muhtarı Demirtaş'a geçmiş olsun ziyareti
İYİ Parti Cem Parlak, Kiltepe Mahallesinde yaşanan olayla ilgili, mahalle muhtarı Celal Demirtaş'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, yaşadığı olayı anlattı. Göreve geldikten sonra mahalleye rahatsızlık veren madde bağımlıları ile mücadele ettiğini ve bu konu üzerinde durduğu için böyle bir saldırı girişimine maruz kaldığını anlatan Demirtaş, kendisini korumak ve saldırganı uzaklaştırmak için beylik tabancası ile havaya ateş açtığını söyledi.

Muhtar Demirtaş'a geçmiş olsun temennisinde bulunan Cem Parlak ise, her zaman kendilerinin yanında olduğunu belirtti ve yetkililerin de bu tür sorunlar da muhtarların yanında olmasını istedi. - MALATYA

Cem Parlak, İYİ Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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