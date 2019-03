Parlak'tan Yeşilyurt Belediyesine Hizmet Eleştirisi

Kaynak: İHA

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Dilek Mahallesine hiçbir yatırımın yapılmadığını ifade ederek "Mahallenin hiçbir şekilde gelişmediğini buraya gelirken gördüm. Sizin sıkıntılarınızı en iyi ben biliyorum. Sıkıntıları çözmek için sizlerden yetki istiyorum" dedi.İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Cem Parlak seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.Ziyarette konuşan Parlak, "Dilek köyüne hiçbir yatırım yapılmadığını ve hiçbir şekilde gelişmediğini yolda buraya gelirken gördüm. Sizin sıkıntılarınızı en iyi ben biliyorum fakat üretim olmazsa hiçbir şey yapamayız. Daha sonra baktığımızda çiftçimizin ne eksiği var? İlaç yönünden eksiği var. Sulama yönünden eksiğimiz var. Keza yolda gelirken çevre aydınlatması bile göremedim ben ama Fahri Kayahan Bulvarında her direğin başında 5 ışıklandırma var. Biz burada sizin ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Bize imkan verin biz sizin eksiklerinizi giderelim. Bu yolun halini gördük bize imkan verin bu yolumuzu yapalım. Kanalımızı tekrar restore edelim tekrar düzenleyelim. Size gelen bu kanal suyu için sizden ücret aldıklarının farkındayım. Size gelen suya herhangi bir tahlil yapılmadığını biliyorum ben. Bu suyun içilebilir olduğunu bilmiyoruz fakat bizden bunu içmemizi ek olarak tahlil suya para vermemizi istiyorlar. Bunun önüne her ne pahasına olursa olsun geçeceğiz. Bizim halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı.Yeşilyurt Belediyesinin borcuyla alakalı bir cevap alamadıklarını hatırlatan Parlak, "Ben Mehmet Çınar'a belediyenin borcunu basın yoluyla sordum ve hiçbir cevap alamadım. Buradaki teknik sorunların çözümü için sizden imza istediklerini duydum. Peki buraya neden gelip sorunu kendileri görmüyorlar? Tamam hadi buna yoğunluk diyelim peki neden buraya herhangi bir servisi yönlendiremiyorsunuz? Buraya şehirleştirme planı diyorlar bunu bahane ederek hareket ediyorlar. Madem şehirleştirme planı halkın sağlığıyla neden oynuyorsunuz? Neden onlara tahlilsiz su veriyorsunuz?" dedi.Mevcut belediyelere reklam eleştirisi yapan Parlak, "Malatya merkezde biz broşürümüzü asacak pano bile bulamıyoruz çünkü her yerde Recep Tayip Erdoğan'ın portreleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Belediye Başkanı adayı mı? Öncelikle bizi bu göreve layık görülürse eğer belediyede kapı olmayacak herkesin sıkıntısını dinleyeceğiz. Zaten siz gelmeden biz tek tek hepinizi ziyaret edeceğiz" diye konuştu.Parlak ve beraberindeki heyet daha sonra esnafları ziyaret ederek sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi. - MALATYA