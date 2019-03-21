Parlak Yeşilyurt'u Karış Karış Gezmeye Devam Ediyor

Kaynak: İHA

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt'u karış karış gezmeye devam ediyor. Parlak son olarak ilçede esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Parlak, "İlçemizin sorunlarını biliyorum ve projelerimizi ona göre hazırladık. Yeşilyurt denince akla Kiraz geliyor. Bununla ilgili de projemiz hazır. Biz Yeşilyurt ilçemizi daha güzel ve modern ilçe yapmak için göreve talip olduk. Ben Yeşilyurt'un çocuğuyum. İçinizden çıktım sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı biliyorum. Çözüm noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gece gündüz demeden kapı kapı gezerek projelerimizi anlatacağız" diye konuştu. - MALATYA