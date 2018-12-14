Parlamenterlerarası Kudüs Platformu İkinci Konferansı

Parlamenterlerarası Kudüs
Platformu Türkiye
Başkanı ve Hazine ve Maliye
Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
, "Filistin
ve Kudüs için varlığımızı ortaya koymuşuz. Her şeyimizle Kudüs için varız. Kudüs ve Filistin özgür oluncaya, gerçek sahiplerine teslim edilinceye kadar biz andımızı yerine getireceğiz. Kudüs ve Filistin özgür olacak. Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti olacak." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde Ümmetin Temsilcileri Vakfı desteğiyle "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla Yenibosna
'da bir otelde düzenlenen "Parlamenterlerarası Kudüs Platformu 2. Konferansı"nın açılışında konuşan Nebati, 2 yıl önce ilki yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın "Kudüs'e, Filistin'e gidin, ziyaret edin." çağrısında bulunduğunu anımsattı.
Kudüs'e gittiğinde öfkelendiğini, hüzünlendiğini, acı çektiğini ve gözyaşlarını içine döktüğünü dile getiren Nebati, "Ey Kudüs, neredesin? Alnımızı secdeye koyduğumuzda gözyaşları dökemedik. Mescid-i Aksa
'nın, Darüsselam'ın ne kadar hüzünlü ve yalnız olduğunu gördük. Oradaki kardeşlerimize 'biz buradayız' dedik. 'Sizinle beraber olacağız, sizinle birlikte nefes alacağız ve Allah bu canları bu bedenlerde tuttuğu sürece sizlerle birlikte olacağız' diye ant içtik. Bu andımızın üzerine bugün ikinci toplantımızı tertip ediyoruz." diye konuştu.
Toplantıya 74 ülkeden 600'ün üzerinde milletvekilinin katıldığını belirten Nebati, nisan ayında imzaladıkları ahdin arkasında durduklarını ve Kudüs'ü yalnız bırakmadıklarını söyledi.
"Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti olacak"
Nureddin Nebati, Türk milletinin, ümmet ayağa kalksın, diriliş yeniden başlasın, Kudüs ve Filistin sahipsiz kalmasın diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
gibi bir lideri bu ümmete hediye ettiğini ifade etti.
Adaleti tesis eden bir coğrafyada yaşadıklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti:
"Biz bu dünyada adaleti tesis eden coğrafyada yaşıyoruz. Aydınlanma burada başlayacak. Seçilen kafayla değil, İlahi emirlere uygun bir şekilde ve adaletin tesis ettiği yerde, adaleti yeniden kuracağız. Adaleti öyle bir kuracağız ki, Güney Amerika
'da, Afrika
'da, dünyanın muhtelif yerlerinde, Orta Doğu
'da zulme kim uğruyorsa, o zulmün sesi olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki, zulme karşı duran dünyadan en güçlü olanlarla değil, dünyada haklı olanlarla beraber zulme karşı duracağız. Filistin ve Kudüs için varlığımızı ortaya koymuşuz. Her şeyimizle Kudüs için varız. Kudüs ve Filistin özgür oluncaya, gerçek sahiplerine teslim edilinceye kadar biz andımızı yerine getireceğiz. Kudüs ve Filistin özgür olacak. Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti olacak."
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
'ın özel temsilcisi Azam el Ahmad, Endonezya Meclis Başkanı Zulkifli Hassan ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid El-Ahmar da programda birer konuşma yaptı.
Ayrıca etkinlikte, Kudüs tanıtım filmi gösterildi.
Nureddin Nebati,Türkiye,Filistin,Kudüs
14 Aralık 2018 Cuma 17:35