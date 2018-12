Parlamenterlerarası Kudüs Platformu Konferansında "Aksa'ya Destek" Çağrısı

16 Aralık 2018 Pazar 01:45



"Parlamenterlerarası Kudüs Platformu İkinci Konferansı"nda Mescid-i Aksa 'nın korunması için gereken tedbirlerin alınması istendi, "Yüzyılın Anlaşması" adı altında yürütülen çözüm girişimlerinin reddedildiği vurgulandı. İstanbul 'da "Kudüs, Filistin 'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlenen "Parlamenterlerarası Kudüs Platformu İkinci Konferansı" sona erdi.Konferansın kapanış bildirisinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İİT Kudüs Komitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatından (UNESCO) Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'in tamamının tarihi ve kültürel mirasının korunması için gereken tedbirleri alması istendi.Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması için gereken çabanın gösterilmesi talep edilen bildiride, Parlamenterlerarası Kudüs Platformu'nun bu çerçevede üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğu kaydedildi.Filistinli milletvekillerine kadar uzanan tutuklama ve kaçırma eylemleriyle mücadele edilmesi ve bu meselelerin uluslararası platformlara taşınarak sahiplenilmesi istenen bildiride, katılımcıların, dünyadaki diğer halklar gibi topraklarında yaşam hakkını geri alması için Filistinlilerin yanında olunduğu ifade edildi.Bildiride, Parlamenterlerarası Kudüs Platformu'ndaki parlamenter üyelik döngüsünün, tüm ülkeleri kapsaması için genişletilmeye devam edilmesi, parlamentolarda Filistin komitelerinin kurulması ve aktif hale getirilmesinin sürdürülmesi tavsiyesinde bulunuldu.Parlamenterlerin, İsrail 'in Kudüs'e ve Filistin geneline yönelik uygulamalarının ortaya çıkarılmasında uluslararası ve bölgesel rolüne işlevlik kazandırılması ve Filistin halkına destek görevinin yerine getirilmesi çağrısı yapıldı.Bildiriye göre katılımcılar, Filistin meselesine hizmet eden kültürel etkinliklerin daha fazla düzenlenmesi ve işgal nedeniyle Filistin halkının karşı karşıya kaldığı zulmün gerçekliğini göstermek için parlamenterlere gerekli bilgi materyallerinin sağlanmasını istedi.Siyonist işgal siyasetiyle, tarihi yerlerin imha edilmesi için yapılan girişimlerle mücadele çağrısı yapan katılımcılar, parlamenterleri, siyonist oluşum ile normalleşmeyi suç sayan yasaların çıkarılması konusunda teşvik etti.Bildiride ayrıca, "Yüzyılın Anlaşması" adı altında yürütülen çözüm girişimlerinin, ABD 'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının reddedildiği kaydedilerek, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğu vurgulandı.Toplantıda, uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşlarıyla, Kudüs ve Filistin'deki insan haklarına ilişkin yazışılması ve onlardan Filistin halkının ve tutuklu milletvekillerinin özgürlüklerinin desteklenmesinin talep edilmesi kararlaştırıldı.Bildiride, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerlere yönelik tehlikeli ihlallerin, bölge ve dünyadaki barış için bir tehdit, Kudüs ve Filistin'in yanı sıra insan uygarlığının tarihi mirasına bir saldırı olduğu vurgulandı.İsrail'in Kudüs işgalinin, adaletsizlik, zulüm ve hakların ihlaline dayanan "ırkçı, yerleşimci, ve terörist" bir işgal olduğu ve herkesin Filistin halkının vatanını özgürleştirmek için direnişini desteklemesi gerektiği ifade edilen bildiride, uluslararası topluma da Gazze ablukasına ve insani sıkıntılara bir an önce son verilmesi için devreye girmesi çağrısı yapıldı.