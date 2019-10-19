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Parlamento, Boris Johnson'a karşı

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile vardığı yeni Brexit Anlaşması'nı oylamak için toplandı.

19.10.2019 14:50Parlamento, Boris Johnson'a karşı
İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile vardığı yeni Brexit Anlaşması'nı oylamak için toplandı.
İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmayı oylamak için toplandı. Avam Kamarası'nda konuşan Johnson, tüm milletvekillerini anlaşmanın lehine oylamaya davet etti.
31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanan İngiltere Parlamentosu daha önce Brexit Anlaşması'nı 3 kez reddetmişti.
Brexit Bakanı Stephan Barclays, AB'den ayrılmayı bir kez daha ertelemeyi istemediklerini belirtti.
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise Başbakan Boris Johnson'ın vardığı anlaşmanın eski Başbakan Therasa May'in yaptığı anlaşmadan daha kötü olduğunu belirtti ve milletvekillerine reddetmesi yönünde çağrı yaptı.
Avam Kamarası Başkanı John Bercow'ın kararıyla önce iktidardaki Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekili Oliver Letwin'in değişiklik önergesi oylanacak. Oliver Letwin'in önergesinin kabul edilmesi halinde, hükümetin parlamentonun bugünkü oturumuna son vermesi bekleniyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson daha önce kabul edilen bir yasa uyarınca, anlaşma bugün onaylanmazsa veya İngiltere Parlamentosu ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşma olmadan ayrılmasına onay vermezse, İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkış tarihinin en az 31 Ocak'a kadar ertelenmesini talep etmek zorunda kalacak.
(Yunus Dalgıç/İHA)

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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