Parlamentolar Arası Birlik 141'inci Genel Kurul Toplantısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141'inci Genel Kurul Toplantısı'nın açılışına katıldı.

Şentop ve beraberindeki heyet, Belgrad'daki resmi temasları kapsamında, Sava Merkezi'nde Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve 150 ülkeden meclis temsilcilerinin katıldığı Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'nın açılışına iştirak etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, burada yaptığı açıklamada, parlamenterlerin bugünün dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, diyaloğun her sorunu çözdüğünü ifade etti.

PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron da Belgrad'da doğu ile batının buluştuğunu ifade ederek, genel kurul gündeminde oldukça önemli konuların ele alınacağını söyledi.

Şentop ise bölgesel birlikler arasında toplantıların yapıldığını anımsatarak, "Çok fazla katılım var. Bu tür toplantılarda ortak kararın çıkması pek mümkün olmuyor. Türkiye olarak iklimle ilgili sorunlara verilmiş öneriler vardı. Onlar üzerinden bir öneriye destek vermeyi düşünüyoruz." dedi.

Toplantı yarın Şentop'un da katılımıyla, "Uluslararası Hukukun Güçlendirilmesi, Parlamenterlerin Rolü ve Mekanizmaları ile Bölgesel İşbirliğine Katkısı" konulu oturumla devam edecek.

Şentop, ayrıca, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ve İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin koordinasyon toplantılarına katıldı. Şentop, Belgrad'da bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu yapılan Osmanlı eserlerini ziyaret eden Şentop, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde Türk temsilciler ile bir araya geldi.

Şentop, daha sonra, ASALA terör örgütü mensuplarının 9 Mart 1983'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar anısına yapılan anıtı ziyaret etti.

Kaynak: AA