Parlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisi

- Görüşmeden detaylarTBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşmasıParlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisininin imzalanmasıTBMM Başkanı Yıldırım'ın anı defterini imzalaması TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Belarus
ziyareti kapsamında Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviçve ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenka ile bir araya geldi. Binali Yıldırım, burada bir konuşma yaptı. Görüşmenin ardından Yıldırım, Myasnikoviç ve Andreyçenka, TBMM, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi ve Belarus Temsilciler Meclisi arasında Parlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisini imzaladı.