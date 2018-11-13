13 Kasım 2018, 17:17
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Parlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisi

- Görüşmeden detaylar TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması Parlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisininin imzalanması TBMM Başkanı Yıldırım'ın anı defterini imzalaması TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus ziyareti kapsamında Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail...

- Görüşmeden detaylar
TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması
Parlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisininin imzalanması
TBMM Başkanı Yıldırım'ın anı defterini imzalaması TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus ziyareti kapsamında Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviçve ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenka ile bir araya geldi. Binali Yıldırım, burada bir konuşma yaptı. Görüşmenin ardından Yıldırım, Myasnikoviç ve Andreyçenka, TBMM, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi ve Belarus Temsilciler Meclisi arasında Parlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisini imzaladı.
13 Kasım 2018 Salı 17:17