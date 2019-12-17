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Parlayan tüp yangına neden oldu: 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, değişim sırasında alev alan mutfak tüpünün neden olduğu yangında bir kişi yaralandı.

17.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:40Parlayan tüp yangına neden oldu: 1 yaralı
'ın ilçesinde, değişim sırasında alev alan mutfak tüpünün neden olduğu yangında bir kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Nazilli'ye bağlı Mahallesi Yıldıztepe Mahallesi 51/1 Sokakta bulunan Beytullah G'ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ev sahibi Beytullah G., biten mutfak tüpünü değiştirmeye çalıştığı sırada dedantörünün alt noktasından henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama oldu. Tüpten yükselen alevler, bir anda mutfağı kapladı. Eline geçirdiği battaniye ile yangını söndürmeye çalışan ancak başarılı olamayan Beytullah G., yüksek sesle bağırarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mutfakta başlayan ve evin diğer bölümlerine de sirayet etmeye başlayan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında elleri ve yüzünde yanıklar oluşan Beytullah G., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen yaralı, daha sonra taburcu edildi.
(İHA)

Yıldıztepe, Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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